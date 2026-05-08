Ankara’da binada çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti: Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor

Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği davaya ilişkin 4'ü tutuklu 13 sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanmasına Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan müteahhit Bedri Yaşar, müteahhit Kadir Dursun, inşaat mühendisi İbrahim Konca, yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman'ın içinde bulunduğu 7 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan Mustafa Yazar'ın savunmasının alındığını, ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen müzekkereye henüz yanıt verilmediğini açıkladı.

"SANIKLAR HİÇ BİR SORUMLULUKLARI YOKMUŞ GİBİ KONUŞUYOR"

Olayda eşi ile 3,5 aylık çocuğunu kaybeden müşteki Mustafa Şahin, adalet arayışlarının sürdüğünü belirterek, sanıkların gerçeğe aykırı savunmalarla yargılamayı uzattığını öne sürdü. Şahin, "Eşimi ve çocuğumu kaybettim. Buna rağmen sanıklar hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi konuşuyor. Sürekli 'bilmiyorduk, görmedik' diyerek ihmalleri örtmeye çalışıyorlar" dedi. Bazı sanıkların adli kontrol yükümlülüklerini ihlal ettiğinin de ortaya çıktığını ifade eden Şahin, binanın oturma ruhsatı olmadan kullanıma açıldığını, elektrik bağlandığını ve tüm bu eksikliklerin açıkça ortada olduğunu savundu. Sorumluluğu bulunan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Şahin, davanın artık sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istedi.

"İSTESEYDİM KAÇABİLİRDİM"

Tutuksuz sanık Fikret Artan, tadilat yapılan 9. kat 18 numaralı daireyle ilgili inceleme yapılmasını talep ederek, yangının büyümesine neden olan kişilerin dinlenmesini istedi. Yangın günü Iğdır'da bulunduğunu belirten Artan, hakkında henüz yakalama kararı bulunmadığını ifade ederek, "İsteseydim kaçabilirdim ancak memleketimden kaçmam söz konusu olamaz" dedi. Sanık Bedri Yaşar ise 65 yaşında olduğunu ve bugüne kadar gerçeğe aykırı beyanda bulunmadığını savunarak, siyasi kimliğini hiçbir zaman kullanmadığını söyledi. Haklarında suçlu muamelesi yapılmasını kabul etmediğini belirten Yaşar, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu ifade etti.

Sanık Kadir Dursun sağlık sorunları bulunduğunu belirterek adli kontrol tedbirlerinin hafifletilmesini talep etti. Yavuz Selim Karaman da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, eşinin çalışmadığını ve ailesinden aldığı maddi desteğin sona erme noktasına geldiğini söyledi. Sanık İbrahim Konca ise adli kontrol şartlarını ihlal etmediğini savunarak, tek başına yaşadığını ve çocuğunun okul sürecinde zorluk yaşadığını ifade etti. Konca, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Diğer tutuksuz sanıklar Mücahit Enes Ekşioğlu ile Muhammed Hüseyin Yaşar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU BEKLENİYOR

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada eksik rapor bulunduğunu belirterek İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek görüşün beklenmesine karar verdi. Ayrıca özel şirket Enerjisa'ya müzekkere yazılarak dairelerin günlük ve saatlik elektrik tüketim bilgilerinin istenmesine hükmedildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmada apartman görevlisi tanık Ö.Ö.'nün yeniden dinlenilmek üzere hazır edilmesine karar verirken, tutuksuz sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına da hükmetti. Dava, 3 Temmuz'a ertelendi.