Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bir gündür aranıyordu! Aracından 15 metre ileride cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 2.05.2026 15:02

Ankara'da bir gündür aranıyordu! Aracından 15 metre ileride cansız bedeni bulundu

Ankara’da kendisinden bir gündür haber alınamayan iki çocuk babası Ramazan Göksu’dan acı haber geldi. Ekiplerin yürüttüğü geniş çaplı aramalar sonucunda, talihsiz adamın cansız bedeni kullandığı aracın 15 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Ankara’da bir gündür aranıyordu! Aracından 15 metre ileride cansız bedeni bulundu
  • ABONE OL

Ankara'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan Ramazan Göksu'nun yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Göksu'yu bulma çalışmalarının devam ettiği sırada bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler, Haymana'nın Sarıdeğirmen Mahallesi'ne yönlendirildi. Civarda yapılan aramalarda ilk olarak en son Göksu'nun kullandığı ve arkadaşı ait olduğu öğrenilen 06 FFZ 376 plakalı otomobil bulundu.

CANSIZ BEDENİ 15 METRE İLERİDE BULUNDU

Genişletilen çalışmalar neticesinde ekipler, aracın 15 metre ilerisinde Göksu'nun cansız bedenine rastladı. İki çocuk babası olduğu belirtilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da bir gündür aranıyordu! Aracından 15 metre ileride cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA