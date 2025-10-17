Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde 1 milyon lira değerinde 1200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde bozuk gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.

