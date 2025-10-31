Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bisiklet kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 00:53

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, iki kişi arasında bisiklet hırsızlığı iddiası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Haydar Murat Abacı (29) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi 347'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Murat Abacı ile F.K. (24) arasında bisiklet hırsızlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında F.K., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Abacı'ya ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Abacı yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abacı, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan F.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

