Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da borsa çetesine operasyon: 65 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 11:26

Ankara’da borsa çetesine operasyon: 65 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsa alanında faaliyet gösteren ve halka arz edilecek şirketlerin olduğu vaadiyle insanlardan para toplayıp küçük kazançlar göstererek güvenlerini kazanan ardından yüksek miktarlarda para talep edip dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

UMAY SENA SÜMER
Ankara’da borsa çetesine operasyon: 65 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, borsa alanında faaliyet göstererek dolandırıcılık yapan 65 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin halka arz edilecek şirketlerin olduğu vaadiyle insanlardan para topladığı belirlendi. Başlangıçta küçük kazançlar ödeyerek güven kazanan şüphelilerin daha sonra yüksek miktarda para talep ederek mağdurları dolandırdığı ve işlemlerde birçok şirket hesabı kullandığı tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

Ankara’da borsa çetesine operasyon: 65 gözaltı kararı
