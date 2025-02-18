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Giriş Tarihi: 18.2.2025 23:09

Ankara'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: Bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Ankara’da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: Bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı
Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde büyükbaş hayvan taşıyan F. Ç. idaresindeki 21 AGN 754 plakalı tır, Haymana ilçesi Karahoca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan tır şoförü F. Ç. ve yolcu M.T.'yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralılardan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tırın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan birkaç tanesinin de telef olduğu öğrenildi.
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Ankara'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: Bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı
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