Ankara’da change operasyonu: 13 motor ve 4 şanzıman ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hacizli ve yakalamalı araçlar ile çalıntı ve kaçak araçların, depremde ağır hasar gören araçlarla "change" yöntemi kullanılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, Ankara Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki ayrı oto yedek parça satış iş yerinde mahkeme kararı doğrultusunda arama gerçekleştirdi.

MOTOR VE ŞANZIMANLAR MERCEK ALTINDA

İş yerlerinde bulunan motor ve şanzımanlar üzerinde yapılan kontrollerde, şase numaraları silinmiş, kimlik bilgileri bulunmayan, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu değerlendirilen 13 motor ile 4 şanzıman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KRİMİNAL İNCELEME BAŞLATILDI

Ele geçirilen motor ve şanzımanların gerçek menşei ile suç bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla kriminal inceleme başlatıldı.

Uzman ekiplerin laboratuvar ortamında yapacağı detaylı incelemelerin ardından parçaların hangi araçlara ait olduğu ve suç unsuru taşıyıp taşımadığı netlik kazanacak. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.