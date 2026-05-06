Ankara'da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 11:22

Ankara'da esnaftan haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları çektikleri görüntüleri korkutma amaçlı olarak paylaştıkları öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zanlıların olayda kullandığı silahları ise metruk bir arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında toplam 4 ayrı olaya karışan 5 suç örgütü üyesi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

