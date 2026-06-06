Ankara’da ’Change araç’ operasyonunda dev darbe! 4 gözaltı

4 GÖZALTI

Kontrol edilen motor ve şanzımanların sorgulanmalarında okunamayan, şasi numarası silinmiş, kimliksiz ve kaçak 13 motor, 4 şanzıman ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, motor ve şanzımanlar kriminal laboratuvarında incelemeye alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör