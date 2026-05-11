Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da çiftlik dehşeti! 13 yaşındaki Muhammet yem makinesine düştü
Giriş Tarihi: 11.05.2026 12:48

Ankara’da çiftlik dehşeti! 13 yaşındaki Muhammet yem makinesine düştü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda ortaokul öğrencisi Muhammet Daniş’in başına gelenler yürekleri burktu.13 yaşındaki çocuk yem makinesine düşerek feci şekilde can verirken onu kurtarmaya çalışan abla kolundan yaralandı. İşte detaylar…

DHA
Ankara’da çiftlik dehşeti! 13 yaşındaki Muhammet yem makinesine düştü
  • ABONE OL

Muhammet Daniş, Türkkarsak Mahallesi'ndeki çiftlikte, dün akşam saatlerinde yem karma makinesine sıkıştı. Muhammet'i kurtarmaya çalışan ablası ise makineye kolunu kaptırdı.

KÜÇÜK MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Daniş hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı. Ablasının hastanede tedavisi sürerken, Muhammet Daniş'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Mersin'e gönderildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Polatlı Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Daniş'in ölümü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayımladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da çiftlik dehşeti! 13 yaşındaki Muhammet yem makinesine düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA