Ankara’da çiftlik dehşeti! 13 yaşındaki Muhammet yem makinesine düştü

Muhammet Daniş, Türkkarsak Mahallesi'ndeki çiftlikte, dün akşam saatlerinde yem karma makinesine sıkıştı. Muhammet'i kurtarmaya çalışan ablası ise makineye kolunu kaptırdı.

KÜÇÜK MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Daniş hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı. Ablasının hastanede tedavisi sürerken, Muhammet Daniş'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Mersin'e gönderildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Polatlı Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Daniş'in ölümü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayımladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

