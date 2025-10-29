Ankara’da çıkan fırtınada üzerine konteyner düşmüştü: 40 yaşındaki Üçler Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da Salı günü akşam sağanak yağış ve fırtına etkili oldu, sokaklar göle döndü, çatılar uçtu. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi olarak çalışan Üçler Kılıç, kendisine ait hobi bahçesindeki konteyner evin fırtına nedeniyle devrilip sürüklenmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

OLAY SIRASINDA EŞİ VE ÇOCUKLARI EVDEYDİ

Olay sırasında eşi Gülten Kılıç (36), kızı Esma (14) ve 6 aylık bebeği Salih Ege evdeydi. Fırtınada devrilen konteynerin önünde bulunan otomobilin de ağır hasar aldığı öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Üçler Kılıç için bugün Yenimahalle Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılıç'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.