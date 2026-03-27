Ankara’da "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık : 11 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla görüşen erkek müşterilerin, buluşma sırasında kadınların ikamet ettikleri evlerinin kapısını açmalarıyla birlikte, yanlarındaki kişilerin silah göstererek mağdurları darp ettikleri ve para ile değerli eşyalarını zorla aldıkları tespit edildi. Ayrıca, aynı kişilerce hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşayacakları izlenimi verilerek mağdurların paralarının alındığı belirlendi. Teknik takip ve dinleme sonucu toplam 20 olayda 23 şüpheli tespit edildi. Şüphelerinin bu kapsamda örgütlü olarak 'Yağma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlendi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonlarda 22 şüpheli ve 1 SSÇ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1' sçs olmak üzere 15 şüpheli tutuklama, 8'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken,sçs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.