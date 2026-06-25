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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Ankara’da DEAŞ’a operasyon

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da DEAŞ’a operasyon
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Başkent'te terör örgütü DEAŞ yöneticilerinden I.J.K.'den TikTok üzerinden talimat alarak 'Yalnız Kurt' eylemi yapma hazırlığında olduğu belirlenen Mustafa Kavi (25) adlı teröriste Haymana ilçesindeki bir adreste operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekât (PÖH) destekli operasyonda teröristin ateş açması üzerine PÖH karşılık verdi. Şüpheli omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından yaralanarak etkisiz hale getirildi. Mustafa Kavi, hastanede tomografi sırasında kaçma girişiminde bulununca kan kaybından hayatını kaybetti. Eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Ankara’da DEAŞ’a operasyon
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