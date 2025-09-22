Ankara’da dehşet! Ses yapıyor diye 14 yaşındaki Hiranur’u vurdu

İddialara göre, 14 yaşındaki Hiranur Şimşek, apartman bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Aynı apartmanda oturan 60 yaşındaki Hasan P. Yüksek sesten rahatsız olan çocukları uyardı. Çocuklar oyun oynamaya devam edince duruma sinirlenen Hasan P. Çocukların üzerine evindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
14 YAŞINDAKİ HİRANUR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada saçmaların hedefi olan küçük Hiranur ağor yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalelerin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen Şimşek yoğun bakım servisinde entübe edildi. Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren komşu ise suç aleti silahıyla birlikle yakalanarak gözaltına alındı.
ACILI BABA KONUŞTU
Olayla ilgili konuşan Baba Recep Şimşek, "Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı bir çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar. Saldırganı tanımıyorum. Hiçbir alakam da yok. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Böyle insanları gerekirse karantinaya alsınlar. Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin. Kendimde konuşacak hal bile bulamıyorum. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim. Böyle insanları ayrı bir yerde tutsunlar" ifadelerine yer verdi.