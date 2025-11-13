Ankara’da denetimli serbestlik hükümlülerinden okullara temizlik desteği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin toplum yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen projelerin, hem eğitime katkı sağladığını hem de sosyal dönüşüme örnek oluşturduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 36 okulda, 374 derslikte temizlik, boya, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

HÜKÜMLÜLERİNDE TOPLUMA FAYDA SAĞLAMASI AMAÇLANDI

Açıklamada, hükümlülerin kurum personellerinin gözetiminde temizlik, boya ve bakım çalışmalarında aktif görev üstlendiği, bu sayede hem toplum yararına üretken bir süreç geçirdikleri hem de sorumluluk bilinci ile aidiyet duygularını güçlendirdikleri ifade edildi. Ankara genelindeki bazı okullarda yürütülen temizlik, boya ve bakım çalışmalarının eğitim ortamlarının sürekli yenilenmesini sağladığı belirtilerek, hükümlülerin kamu yararına gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin hem eğitime doğrudan katkı sunduğu hem de bireylerin yaşamlarında olumlu etkiler oluşturduğu vurgulandı. Okulların tatil ve ara tatil dönemlerinde gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarıyla, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesinin yanı sıra, hükümlülerin de topluma fayda sağlamalarının amaçlandığı ifade edildi.