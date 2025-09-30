Ankara’da DHKP-C operasyonu: 6 TAYAD’lı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DHKP-C silahlı terör örgütüyle bağlantılı olarak TAYAD içerisinde faaliyet gösteren ve Ankara'da gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek verdikleri ve terör örgütünün Ankara ili yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı verilildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerinin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.