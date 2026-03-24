Ankara’da doğal gaz faciası: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir baba ile 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Beyhan Ertürk site yönetimine başvurarak kapısı kilitli olan evine giremediğini ve eşi Aydın Ertürk'e ulaşamadığını bildirdi. Evden yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine durumdan şüphelenen site yönetimi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. İçeri giren ekipler, ev sahibi Aydın Ertürk ile kızı Deren Ertürk'ün cansız bedenleriyle karşılaştı.

GAZ SIZINTISINA RASTLANILMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelerde baba ve kızın doğal gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Apartmanda yapılan incelemelerde ise genel bir gaz sızıntısına rastlanmadığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği ve bugün ikindi namazını müteakip Ankara'da toprağa verileceği bildirildi.

PSİKOLOJİK SIKINTILAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, aynı okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Aydın Ertürk'ün, kızının sağlık durumu nedeniyle son dönemde psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Bu kapsamda, olayın kasıtlı olarak evdeki ocağın açılması sonucu gerçekleşmiş olabileceği ileri sürüldü. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.