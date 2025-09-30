Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da dönüşümlü su kesintisi yapılacak
Giriş Tarihi: 30.9.2025 08:51 Son Güncelleme: 30.9.2025 09:02

Ankara'da dönüşümlü su kesintisi yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle şehir genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanmaya başlandığını duyurdu.

DHA Yaşam
ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır.

Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir. Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır" denildi.

