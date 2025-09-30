Ankara’da dönüşümlü su kesintisi yapılacak

Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir. Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır" denildi.