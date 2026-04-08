Ankara’da “erkete”li kumar çarkına darbe: 29 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel soruşturma Bürosunca, gelen ihbar üzerine Altındağ ilçesinde bazı işletmelerde sistematik şekilde kumar oynatıldığı ve masa başına "ganyota" adı altında yüzde 10 komisyon alınarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin teknik ve fiziki takibinde işletme girişlerinde "erkete" olarak tabir edilen kişilerin ellerinde kumandalarla nöbet tuttuğu belirlendi. Polis baskınını fark eden bu kişilerin, tek tuşla alarm sistemini devreye sokarak içeriyi uyardığı saptandı. Bu sayede içeride kumar oynayanların kısa sürede organize olarak paraları, kül tablalarını ve oyun kayıtlarının tutulduğu kağıtları gizlediği ortaya çıkarıldı.

ARAMALARDA TÜRK LİRASI, AVRO, DOLAR, STERLİN VE ALTIN BULUNDU

Tespit edilen 8 adreste bulunan 9 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası, avro, dolar ve sterlin ile çeyrek altınlara el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere titizlikle devam ediliyor.