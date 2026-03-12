Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da esnaf kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.03.2026 10:20

Ankara’da esnaf kavgası kanlı bitti: 2 yaralı, 3 gözaltı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde komşu 2 esnaf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada taraflardan biri tabancayla, diğeri kesici aletle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Keçiören ilçesi Atapart Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan komşu iki esnaf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.G. tabancayla, S.D. ise kesici aletle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada elinde pompalı tüfekle olay yerine gelen Z.D., herhangi bir yaralamaya sebep olmadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hastanede tedavileri tamamlanan M.G. ve S.D.'nin de gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

