Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ankara'nın Gölbaşı ilçe girişinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.