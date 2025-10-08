Ankara’da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'daki kaza, Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bekleyen yaya Erdal Y'e çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpma sonucu savrulan araç, park halindeki polis radar aracına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaya Erdal Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı trafik polisi sağlık ekipleri tarafından ambülansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.