Ankara’da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'daki kaza, sabah saatlerinde Beypazarı-Ankara yolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Azmak mevkisinde hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

BİR ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.