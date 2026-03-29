Giriş Tarihi: 29.03.2026 13:18

Ankara'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA
Ankara'daki kaza, sabah saatlerinde Beypazarı-Ankara yolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Azmak mevkisinde hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

BİR ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

