Ankara’da feci kaza: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Elmadağ-Samsun yolu Ankara istikametinde gerçekleşti. R.C. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarparak durabildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minibüs sürücüsü R.C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör