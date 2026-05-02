Ankara'da feci kaza: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.05.2026 09:17

Ankara’da feci kaza: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan minibüs önce bir otomobile, ardından yol kenarındaki tabela direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da feci kaza: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, Elmadağ-Samsun yolu Ankara istikametinde gerçekleşti. R.C. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarparak durabildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minibüs sürücüsü R.C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Ankara’da feci kaza: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
