Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci kaza: Sürüklenen kamyonet dehşet saçtı! 2 ölü
Giriş Tarihi: 1.05.2026 13:01

Ankara'da kontrolden çıkan kamyonet dehşete yol açtı. Metrelerce sürüklenen kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

İHA
  • ABONE OL

Olay, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kamyonet kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulmaya başladı. Taşeron bir firma çalışanı olduğu öğrenilen ve metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki işçi hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #ÇANKAYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da feci kaza: Sürüklenen kamyonet dehşet saçtı! 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA