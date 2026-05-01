Ankara’da feci kaza: Sürüklenen kamyonet dehşet saçtı! 2 ölü

Olay, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kamyonet kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulmaya başladı. Taşeron bir firma çalışanı olduğu öğrenilen ve metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki işçi hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

