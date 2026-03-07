Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da feci kaza! Tanker sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara’da feci kaza! Tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, geriye doğru manevra yapan tıra arkadan çarpan tanker sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazası bir kişinin hayatına mal oldu. Kaza, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, geriye doğru manevra yapan bir tıra seyir halindeki tanker arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker sürücüsü ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

