Ankara’da feci kaza: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 1 ölü, 15 yaralı

HOSTES HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.'nin öldüğü belirlendi. Otobüste yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.