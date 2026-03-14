Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci kaza: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 1 ölü, 15 yaralı
Giriş Tarihi: 14.03.2026 09:05 Son Güncelleme: 14.03.2026 09:16

Ankara'da yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen feci kaza sonucu görevli hostes hayatını kaybetti. Kazada 15 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Cankurtaran mevkisi Anadolu Otoyolu 'nda meydana geldi. Kastamonu-Hatay seferini yapan M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HOSTES HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.'nin öldüğü belirlendi. Otobüste yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

