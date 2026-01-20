Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:12

Ankara’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Leyla Topaç yaşamını yitirdi.

SENA UYANER
Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Leyla Topaç'a seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Topaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İşine gitmek üzere yola çıkan Topaç'ın, iş yerinde yemek için aldığı simitlerin kaza sonrası yola saçıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

