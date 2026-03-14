Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci olay: Aracın içinde ölü bulundu! Kan donduran 'egzoz' detayı...
Giriş Tarihi: 14.03.2026 09:00

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde feci olay meydana geldi. 55 yaşındaki İ.A., park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kurtboğazı Barajı mevkisinde park halindeki otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AKILALMAZ EGZOZ PLANI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çalışır vaziyetteki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun ise araç içerisine verildiği tespit edildi. İ.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz