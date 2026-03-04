Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da FETÖ’nün “kamu mahrem” yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 4.03.2026 09:35

Ankara’da FETÖ’nün “kamu mahrem” yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün “kamu mahrem” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1’i aktif, 2’si ihraç olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün "kamu mahrem" (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere toplam 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında Ankara Merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

