Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da şaşkına çeviren olay! Estetikle kendisini kardeşine benzeten azmettirici yakalandı
Giriş Tarihi: 18.04.2026 09:12 Son Güncelleme: 18.04.2026 09:15

Ankara’da şaşkına çeviren olay! Estetikle kendisini kardeşine benzeten azmettirici yakalandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2010’da işlenen 28 kurşunluk kan donduran cinayetin azmettiricisi yıllarca izini kaybettirdi. Yüzünü estetikle değiştirip kardeşinin kimliğiyle Türkiye’ye dönen şüphelinin planı, emniyetin titiz takibiyle ortaya çıktı. İşte gerçek kimliği ve dehşete düşüren detaylar…

IHA
Ankara’da şaşkına çeviren olay! Estetikle kendisini kardeşine benzeten azmettirici yakalandı
Edinilen bilgilere göre 29 Ekim 2010'da, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde otomobili 28 kurşunla taranan ve hayatını kaybeden Burak Şen (26), cinayetini azmettirdiği tespit edilen Barış Mirza yurt dışına kaçtı.

7 YILLIK FİRAR SON BULDU

7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Mirza, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

AMELİYATLA KARDEŞİNE BENZETİLDİ

Mirza'nın burnundan, dudaklarından, çenesinden olmak üzere yüzünde estetik ameliyatlar geçirdiği, saç ekimi yaptırdığı ve yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzemeye çalıştığı tespit edildi.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAŞADI

Kardeşinin kimliği ile Türkiye'ye giren şüphelinin ameliyatlar ile kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ankara’da şaşkına çeviren olay! Estetikle kendisini kardeşine benzeten azmettirici yakalandı
