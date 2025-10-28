Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, VATANDAŞLAR BALIK TUTTU

Yağışın en yoğun hissedildiği Sincan'da sokaklar göle dönerken, bazı vatandaşlar durumu protesto etmek ve yaşanan mağduriyeti göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Göle dönen sokaklara olta atan vatandaşlar, mizahi bir şekilde balık tutmaya çalıştı.