Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü
Giriş Tarihi: 28.10.2025 19:42 Son Güncelleme: 28.10.2025 19:48

Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ayaş ilçesinde bir caminin minaresi yıkılırken, bazı bölgelerde çatılar uçtu, sokaklar göle döndü. Sincan’da ise vatandaşlar göle dönen yollarda olta atıp balık tuttu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

Ankara Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına dikkat çekerek, kuzey ve kuzeybatı kesimlerde kuvvetli sağanak, dolu, yıldırım ve fırtına beklendiğini açıklamıştı. Uyarının ardından Ankara genelinde etkili olan yağış, kısa sürede sele neden oldu.

MİNARE EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, şiddetli fırtınada devrildi. Minare, caminin bitişiğindeki bir evin üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, camide ve evde maddi hasar meydana geldi.

ÇATILAR UÇTU, EKİPLER SAHADA

Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, vatandaşlar ani bastıran yağmur ve rüzgardan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Belediye ve AFAD ekipleri, hasar tespiti ve temizlik çalışmalarına başladı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, VATANDAŞLAR BALIK TUTTU

Yağışın en yoğun hissedildiği Sincan'da sokaklar göle dönerken, bazı vatandaşlar durumu protesto etmek ve yaşanan mağduriyeti göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Göle dönen sokaklara olta atan vatandaşlar, mizahi bir şekilde balık tutmaya çalıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz