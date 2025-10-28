Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

Ankara Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına dikkat çekerek, kuzey ve kuzeybatı kesimlerde kuvvetli sağanak, dolu, yıldırım ve fırtına beklendiğini açıklamıştı. Uyarının ardından Ankara genelinde etkili olan yağış, kısa sürede sele neden oldu.
MİNARE EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, şiddetli fırtınada devrildi. Minare, caminin bitişiğindeki bir evin üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, camide ve evde maddi hasar meydana geldi.
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, VATANDAŞLAR BALIK TUTTU
Yağışın en yoğun hissedildiği Sincan'da sokaklar göle dönerken, bazı vatandaşlar durumu protesto etmek ve yaşanan mağduriyeti göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Göle dönen sokaklara olta atan vatandaşlar, mizahi bir şekilde balık tutmaya çalıştı.