Ankara'da 'gasp tuzağı'na darbe: 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.04.2026 14:50

Ankara’da, vatandaşları tuzağa düşürerek cebir ve silahlı tehdit yoluyla gasp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi genelinde sürdürülen asayiş çalışmaları kapsamında, para karşılığı ilişki vaadiyle kişileri buluşmaya çağırdıkları ve burada silah tehdidiyle gasp ettikleri öne sürülen E.N.B. ve E.A., Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

1 ADET KURUSIKI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

