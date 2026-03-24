Ankara’da gaz sızıntısından vefat etmişlerdi: Baba ile kızın ölümünde flaş iddia!

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beyhan Ertürk, site yönetimine kapısı kilitli evine giremediğini ve eşi Aydın Ertürk'e ulaşamadığını bildirdi. Yoğun gaz kokusunun duyulduğu evin kapısı, site yönetimi tarafından çağırılan çilingir tarafından açtırıldı. İçeriye girenler ev sahibi Aydın Ertürk ve 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı Deren Ertürk'ün cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, doğal gaz arıza ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen baba ile kızın cenazesi çalışmaların ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Apartmanda yapılan incelemelerde ise herhangi bir gaz sızıntısı olmadığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan baba ile kızın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ankara'da toprağa verilecek.