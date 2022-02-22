Ankara'da Gülsüm Kuyar'ı çalıştığı okulda öldürmüştü! "Acının tarifi yok"

Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı.