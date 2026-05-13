Ankara’da “İhalenin Feshi” operasyonu! 4 kişiye gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İcra ve İflas Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı icra dosyaları ile sulh hukuk mahkemelerince gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, şüpheliler B.K. ve C.L.S'nin, tarafı olmadıkları icra ve ihale dosyalarına itiraz ederek "ihalenin feshi" davaları açtıkları, bu yöntemle ihalenin taraflarını mağdur edip haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Başsavcılık, B.K. ve C.L.S. ile birlikte irtibatlı oldukları belirlenen E.K., S.Z.K., B.S.K. ve C.D.S. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Şüpheli B.K.'nin, açtığı ihalenin feshi davasından vazgeçmesi karşılığında bir müştekiden para aldığı sırada suçüstü yakalandığı öğrenildi. E.K., S.Z.K. ve B.S.K. ise polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerden C.D.S.'nin ağır hastalığı nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, firari şüpheli C.L.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltındaki şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

