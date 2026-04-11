Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da ilaç fabrikasında yangın!
Giriş Tarihi: 11.04.2026 03:41

Ankara'da ilaç fabrikasında yangın!

Ankara'nın Sincan ilçesindeki ilaç fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevleri 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

AA Yaşam
Ankara’da ilaç fabrikasında yangın!
  • ABONE OL

Alcı OSB Mahallesi 2000. Cadde'de faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, belediye ekipleri de arazözlerle destek oldu. Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da ilaç fabrikasında yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz