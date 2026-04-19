Olay, Kahramankazan ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir inşaatın iskelesi çöktü. İskeleden düşen 3 inşaat işçisi yaralandı.

Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı

İnşaatın iskelesinin çöktüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iskeleden düşerek yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleye yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.