Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 19.04.2026 21:27

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, Kahramankazan ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir inşaatın iskelesi çöktü. İskeleden düşen 3 inşaat işçisi yaralandı.

İnşaatın iskelesinin çöktüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iskeleden düşerek yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleye yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

