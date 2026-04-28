Ankara’da iş insanı Polat Aytaç akademisyen Güven Çaprak’ı restoranda katletmişti! VIP odada kanlı infazda Yargıtay kararını açıkladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 Aralık 2022 tarihinde bir balık restoranının VIP odasında öğretim görevlisi Güven Çaprak, eski Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Prof. Mehmet Alagöz, iş insanı Polat Aytaç ve bazı hâkim-savcılarla yemek yemek için bir araya geldi. Çaprak'ın küfürlü ve rahatsız edici sözleri sonrası Aytaç ile arasında tartışma çıktı. Gerilimin tırmanmasıyla Aytaç, silahla Çaprak'ı başından vurarak öldürdü. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk yargılamada sanık Polat Aytaç, maktulün kendisine ve gruptaki kadınlara yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia etmiş, bu savunma doğrultusunda yerel mahkemece "haksız tahrik" indirimi uygulanarak cezası 18 yıla düşürülmüştü.

DOSYA İSTİNAFTAN DÖNDÜ SAVUNMA ÇÜRÜDÜ

Çaprak'ın avukatı dosyayı istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bazı tanıkların beyanlarının usul ve yasaya uygun olarak tespit edildikten sonra tahrik açısından değerlendirilme yapılması gerektiğini gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden başlayan yargılamada dinlenen görgü tanıkları, sanığın savunmasının aksine maktul Güven Çaprak'tan sanığa yönelik herhangi bir küfürlü söz duymadıklarını ifade ettiler. Tanık anlatımlarının savunmayı çürütmesi üzerine mahkeme heyeti, olayda haksız tahrik hükümlerinin oluşmadığına kanaat getirerek bu kez sanığı 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karar bu sefer temyiz edildi.Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının haksız tahrik hükümlerinin uygulanması yönündeki temyiz taleplerini reddetti. Yargıtay, maktulden sanığa yönelen haksız bir söz veya davranış bulunmadığını tescil etti.

AİLENİN "UYKU HALİ" TALEBİNE RED

Kararda ayrıca, Çaprak ailesinin avukatları tarafından ileri sürülen "maktulün olay anında uyku veya sızma halinde olduğu, bu nedenle saldırıya karşı koyamadığı" yönündeki itirazlar da değerlendirildi. Yargıtay, maktulün eyleme karşı koymasına engel olacak bir baygınlık veya sızma halinin tıbbi olarak tespit edilemediğini belirterek ailenin bu yöndeki temyiz istemini de yerinde bulmadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Polat Aytaç hakkında verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Karar, yargı tarihine tanık beyanlarının tahrik indirimini doğrudan etkilediği emsal davalardan biri olarak geçti.