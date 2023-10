Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde oyuncaklı ve giysili protesto

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve İl teşkilatı, İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

"BİR ANNE DÜŞÜNÜN EVLADI AÇ SUSUZ ÖLÜMÜ BEKLİYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Maalesef tüm dünyanın gözleri önünde yaşana bir insanlık vahşetine, soykırıma hep birlikte tanık oluyoruz. Bebek katili İsrail, yıllardır olduğu gibi yine acımasızca bebekleri, kadınları, yaşlıları, engellileri Gazze'de yaşayan sivil vatandaşları katlediyor. Bir çocuk düşünün suçu yok, günahı yok sabi. Tek suçu Gazze'de Müslüman olmak. Evinin bahçesinde oynarken bombalanan çocukları düşünün. Top oynarken sırtına tekme vurulan çocukları, hayalleri, sessiz çığlıkları olan çocukları düşünün. Dünya'nın sessiz kaldığı, suspus olduğu, minik bedenlerinin paramparça olmasına sessiz kalan kocaman bir dünya düşünün. Bir anne düşünün evladı aç, susuz ölümü bekliyor. Çocukların oyun oynayamadığı, bombalardan saklandığı bir ülke hayal edin Gazze. Gözyaşının bittiği, boğazların düğümlendiği yer." dedi.

"GAZZELİ ÇOCUKLAR ALLAH'A TESLİM OLMUŞ HAKLI DAVALARI İÇİN ŞEHİT OLUYORLAR"

Özcan, "Hitlerin katliamından dolayı kurşuna dizilip Tuna nehrine atılan Yahudilerin acılarını yaşamak ve bu katliamın unutulmaması için Tuna nehri kenarında Yahudilerin ayakkabıları vardır. O zaman bütün Müslüman alemi sessiz kalmamıştı. Biz de bugün yaşanan acılar unutulmasın diye oyuncak oynayamayan, hayalleri yıkılan çocukların giysilerini, oyuncaklarını ve beşiklerini bebek katili, Siyonist İsrail Büyükelçiliğinin önüne bırakıyoruz. Sessiz kaldıkça bu dünyada zulüm devam edecek. Burada bu zulme dikkat çekmek istedik. Belki empati yapar da taşlaşmış yürekler sessiz çocuk çığlıklarını duyar, kan olan o küçük yüzlerdeki korkuyu görürler.

Ancak biz her zaman iman eden kullarız. İman emniyettir, güvendir. Elbette ki ümittir. Allah'a teslim olan ümidini kaybetmez. Biz ümidimizi kaybetmiyoruz Gazze'deki kardeşlerimiz ümidini kaybetmiyor. Elbette Allah nurunu tamamlayacak ve bugün bebekleri katledenler gün gelecek yok olup gidecek. Bugün hakkın tarafından durmayanlar yarın bunun hesabını veremeyecekler. Bugün bu katliama sesini çıkarmayanlar yarın çok geç kalmış olacak. Dünyayı yönettiğini sananlar da aldanmaktadır. Çünkü inanan bilir ki kâinatı Allah idare eder. Allah ne dilerse o olur. Nasıl dilerse o şekilde olur. Her zaman her şey onun takdiri ile cereyan eder.

İnsan sahipsiz değildir, sahibi vardır o da Allah'tır. Ona teslim olanın endişesi olmaz. Bugün Gazzeli çocuklar Allah'a teslim olmuş ölümden korkmadan haklı davaları için şehit oluyorlar. Batılı çocuklar akranları ile oyun oynarken Gazzeli çocuklar bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün burada yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkat çekmek istedik. Bebek katillerine Ankara'dan söyleyeceğimiz son söz şudur. Gelin bu soykırımdan vazgeçin. Yıllarca soykırım mağduriyeti ile dünyayı aldatanlar şimdi daha beterini yapıyor" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Hakan Han Özcan, teşkilat mensupları ve Ankaralı vatandaşlarla birlikte Nene Hatun Cami'nde kılınan Cuma namazının ardından eli kanlı katillerin şehit ettiği Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldılar.