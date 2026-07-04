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Giriş Tarihi: 4.07.2026 20:49

Ankara’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda eşyaya el koyuldu! 1 gözaltı

Ankara’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

İHA
Ankara’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda eşyaya el koyuldu! 1 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Ankara’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda eşyaya el koyuldu! 1 gözaltı
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