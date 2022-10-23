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Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:24 Son Güncelleme: 23.10.2022 10:24

Ankara'da kahreden kaza: Doçent Dr. Yaşar Subutay Peker hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde taksi bekleyen Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker (37), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve hekim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi...

DHA
Ankara’da kahreden kaza: Doçent Dr. Yaşar Subutay Peker hayatını kaybetti

Acı olay, dün sabah saatlerinde Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. D.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, alışveriş merkezi önünde taksi bekleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e çarptı. Peker, kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evli ve 1 çocuk babası Peker'in cenazesinin, 24 Ekim Pazartesi günü çalıştığı hastanede düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan arkadaşımız Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Dr. Yaşar henüz 37 yaşındaydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve hekim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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Ankara'da kahreden kaza: Doçent Dr. Yaşar Subutay Peker hayatını kaybetti
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