Ankara’da kamyonla 2 kız kardeşin ölümüne neden sanığa tahliye kararı

Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü Murat Üneş hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, maktul Anıl Gülçür'ün kızı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini ifade ederek, raporda şüpheli Murat Üneş'in meydana gelen kazada tamamen kusurlu olduğunu maktullerin ise kusursuz olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı savunma için avukatlara söz verdi.

Sanık avukatları alınan bilirkişi raporu için 40 gün beklenildiğini ve bunun usulen yanlış olduğunu ifade etti. Müvekkillerinin 9 aydır tutuklulu olduğunu ve bunun artık bir cezaya dönüştüğünü ifade eden avukatlar dosyada eksik hususlar giderilmesini beklediklerini fakat eksik husus zaten bilirkişi raporu olduğunu beyan etti. Sanık avukatları ayrıca alınan her iki rapora da itiraz ederek bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Müşteki avukatı da sanık Üneş'in ilk celsede "Aynaya baksaydım yayaları görürdüm." şeklinde ifadesi bulunduğunu, sanığın olası kastla hareket ettiğini ve bu nedenle tutukluluk halinin devamına ve en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı sanık Üşen'in 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi. Sanık Üneş ise olayda bir kusuru olmadığını önere sürerek" Mahkemeden beraatimi aksi halde tahliyemi talep ediyorum." dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Üneş'in imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmederek, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.