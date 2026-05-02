Ankara’da kayıp şahıs ölü bulundu

Ankara'da kendisinden dünden beri haber alınamayan Ramazan Göksu'dan acı haber geldi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Haymana ilçesinde yoğunlaştırdı. Ramazan Göksu'nun cansız bedeni, aracının 15 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHBAR EKİPLERİ HAYMANA'YA YÖNLENDİRDİ

Ekipler bir vatandaşın ihbarı üzerine Haymana'nın Sarıdeğirmen Mahallesi'ne yönlendirildi. Bölgede yapılan aramalarda, Göksu'nun en son kullandığı ve bir arkadaşına ait olduğu öğrenilen bir otomobil bulundu.

CANSIZ BEDENİ ARACIN YAKININDA BULUNDU

Arama çalışmalarının genişletilmesiyle birlikte ekipler, aracın yaklaşık 15 metre ilerisinde Ramazan Göksu'nun cansız bedenine ulaştı. İki çocuk babası olduğu belirtilen Göksu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.