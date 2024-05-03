Ankara’da kazada yaralanmıştı! Sudan Cumhurbaşkanının oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Kaza, Çankaya ilçesi Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden bir hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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