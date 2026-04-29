Ankara’da kazı sırasında bulundu: Görenler gözlerine inanamadı! İnsana ait kemik parçaları ve kafatası...

"KAZI ESNASINDA YERDEN KEMİK PARÇALARI ÇIKTI"

Bulunan cesedin çok eski olmadığını ve bölgede bu zamana kadar savaş olmadığını belirten Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, "Yol çalışması yapılırken kepçe kazı yaptığı esnada yerden kemik parçaları çıktı. Biz de bilgi verdik, geldiler. Gördüğümüz kadarıyla genç cesedi gibi duruyor. Pek anlamasam da görüntü ona benziyor. Buralarda savaş falan olmadı. Savaşın olduğu yer buraya en az 15 kilometre. Bir de kemik parçalarının çok eski olmadığını tahmin ediyorum. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça kemiği, kaburga kemikleri var" diye konuştu.