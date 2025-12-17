Ankara’da koca dehşeti! 3 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Altındağ ilçesinde Özdemir çiftinin birlikte yaşadığı evde meydana gelen olayda 3 yıldır evli olan 2 çocuk sahibi çift, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışmada Yasin Özdemir eşi Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı.

Sevgi Özdemir

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yasin Özdemir

TUTUKLANDI

Olaydan sonra yakalanan Yasin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.