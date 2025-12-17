Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da koca dehşeti! 3 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 17.12.2025 15:47

Ankara’da 28 yaşındaki Yasin Özdemir, tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir’i (19) bıçaklayarak öldürdü. İki çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği olay sonrası kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Altındağ ilçesinde Özdemir çiftinin birlikte yaşadığı evde meydana gelen olayda 3 yıldır evli olan 2 çocuk sahibi çift, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışmada Yasin Özdemir eşi Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra yakalanan Yasin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

