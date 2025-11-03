Ankara’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dün öğle saatlerinde D200 kara yolunun Ankara istikameti 22. kilometresinde yol kenarındaki demir bariyerin altında parçalanmış araç görüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

ARAÇTA BOŞ ALKOL ŞİŞESİNE RASTLANDI

Emniyet ekiplerince yapılan olay yeri inceleme sonucunda Samet Akkoyun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan İsa Ç. ise ağır yaralı şekilde ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca ekiplerce araç içerisinde yapılan incelemede, boş alkol şişesine rastlandı. Araca ait incelenen PTS (Plaka Tanıma Sistemi) görüntülerinde ise, aracın olay günü saat 03.17'de Polatlı ilçesinden çıkış yaptığı tespit edildi. Yapılan detaylı araştırma sonucu, kaza anına ve öncesine ait kamera görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın demir bariyere çarparak takla attığı kaydedildi. Ankara Batı Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütülmeye devam ettiğini bildirildi.