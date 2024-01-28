Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı

"25 YILDA BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADI"

20 yıl önce alınan arsanın bütüncül olarak yapılmasının artık mümkün olmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Salmanoğlu, önceki genel kurullarda hisselerin alt kooperatiflere dağıtılma kararının alındığını ancak üst birliğin bu dağıtımı yapmamak için ayak sürüdüğünü söyledi. Salmanoğlu şunları söyledi: "17 Ekim 2023 tarihinde plan revizyon çalışması tamamlanmıştır. Arsaların dağıtımı ile ilgili olarak genel kurulda alınan üç aylık süre 17 Ocak 2024 tarihinde dolmuştur. Tüm bunlara rağmen üst birlik hala direnmektedir."

Artık iş yapmayanlara; "İş yapmıyor!", hiçbir işi beceremeyenlere; "Beceremediler!" diyeceklerini söyleyen Salmanoğlu "Zaman durup bekleme değil, harekete geçme zamanıdır. Artık yetki verdiğimiz kişilerin bizim adımıza kafasına göre yada kişisel hesaplarına göre bizim inisiyatifimiz dışında kararlar almalarını istemiyoruz. Bu kooperatif bizimle başladı. Ama bizi mağdur edip 20-25 yılda bir arpa boyu yol alınamadı. Artık projenin önünü tıkayan ve değersizleştiren hiç kimseyi sırtımızda taşımak istemiyoruz." dedi.

Üst birliğin dağıtımı yapmama gerekçesi olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırındaki sorunu ileri sürdüğüne dikkat çeken Salmanoğlu "ÖÇK sorunu devam ettiği bilinen villalık alanların dağıtım kararı ile ilgili olarak üst birlik yönetiminin alt kooperatiflere yazdığı 25 Ocak 2024 tarihli ve 11 sayılı yazının 5. maddesinde gündeme getirdiği görülmektedir. Üst birliğin ÖÇK sorunu devam ettiği gerekçesiyle dağıtım yapmaması iradesinin, sözkonusu yazıdaki ilgili madde hükmü ile çeliştiği açıktır" dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

20 yıl önce, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara ili Gölbaşı ilçesi Yaylabağ mevkiindeki 6 bin 400 dönümlük araziyi açık ihale ile satışa çıkarmış ve ihale Başkent Birlik Kooperatifleri üst birliği tarafından verilen en yüksek teklifle alınmıştı. Projeye, 43 kooperatif bünyesinde örgütlenen 3 bine yakın memur üye olmuştu. Ancak Mimarlar odasının açtığı dava nedeniyle planlar iptal edilmiş ve yeniden planlama yapılmıştı. Bu süreçte üst birlik genel kurulunda, projenin bir bütün olarak yapılmasının çok zor olması nedeniyle, arsaların hak sahibi kooperatiflere dağıtılması kararı alınmış ancak bu karar uygulanamamıştı. Kooperatif üyeleri, Mimarlar odasının açtığı yeni dava nedeniyle, üst birliğin hakları olan arsaları kooperatiflere devretmesini ve inşaata başlanmasını talep ediyor.

Yaylabağ mevkiinde biraraya gelen kooperatif üyeleri "Üst Birlik Genel Kurul Kararını Uygulama, Suç İşleme", "Denetim Kurulu Görevini Yap, Suça Ortak Olma" "Artık tapularımızı istiyoruz" şeklinde pankartlar taşıdı...