Ankara’da korkunç cinayet! Ev hapsindeki kişi, eşini ve bir arkadaşını öldürdü

Zanlının yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Ankara'da Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e, Sincan Cezaevi'ndeki duruşma sırasında saldıran Mertcan Kılıç'ı azmettirdiği gerekçesiyle elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildiği belirlendi.

Olay, Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri, cinayet ihbarı üzerine hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, Servet Bozkurt'un boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

TEKEL BÜFESİNDE İKİNCİ CİNAYET

Eşini öldürdükten sonra Hasan Ş.'nin işlettiği tekel büfesine para almak için giden Servet Bozkurt, burada çıkan tartışmada Hasan Ş.'yi de bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ KIRIP EV HAPSİNDEN ÇIKMIŞ

Servet Bozkurt'un, daha önce eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırı davasında azmettirici olarak yargılandığı ve bu suçtan elektronik kelepçeyle ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi. Bozkurt'un elektronik kelepçesini kırarak ev hapsinden çıktığı ve öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı belirtildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Elif Bozkurt ile Hasan Ş.'nin cenazeleri, polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Korkunç olay sonrası kaçan saldırgan Servet Bozkurt'un yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Yetkililer, vatandaşlardan zanlıyı görenlerin en kısa sürede ihbarda bulunmasını istedi.